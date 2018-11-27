27 ноября 2018, вторник

Мюллер обвинил Манафорта во лжи следствию

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Пол Манафорт

Пол Манафорт

Специальный прокурор по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США Роберт Мюллер заявил, что бывший председатель избирательной кампании Дональда Трампа и советник Виктора Януковича Пол Манафорт солгал ФБР.

По словам Мюллер, Манафорт дал ложные показания после федеральных обвинений и нарушил соглашение со следствием, передает The Washington Post.

Пол Манафорт в данный момент не признал своей вины.

Ранее сообщалось, что окружной суд Александрии штата Вирджиния огласит приговорбывшему председателю избирательной кампании Дональда Трампа и советнику Виктора Януковича Полу Манафорту в феврале 2019 года.

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Напомним, что в августе 2018 года Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинений в финансовом мошенничестве. В прошлом месяце он заключил соглашение о сотрудничестве с командой спецпрокурора Роберта Мюллера с целью избежать второго судебного разбирательства, который должен был состояться в Округе Колумбия.

Обвинения связаны с работой Манафорта на прокремлевских политиков и олигархов в Украине, в частности с тем, что он не зарегистрировался как иностранный агент Партии регионов и экс-президента Украины Виктора Януковича.

По данным американских СМИ, в соглашении Пола Манафорта с прокурорами содержатся пункты, которые могут ограничить возможности для президентского помилования.

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