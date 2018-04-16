Трамп: Все выпущенные по Сирии ракеты попали в цель

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию, что силы противовоздушной обороны Сирии смогли сбить некоторые ракеты, выпущенные США, Францией и Великобританией.

Об этом он заявил в понедельник, 16 апреля, выступая на мероприятии во Флориде.

"Мы запустили более ста ракет… каждая достигла своей цели", - сказал Трамп.

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При этом он назвал массированный удар по Сирии "гениальной работой".

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точечные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Всего было выпущено 105 единиц оружия против трех целей.