Мирного плана нет ни у кого. Западные СМИ об ударе по Сирии

Ракетный удар по объектам в Сирии, нанесенный в ночь на 14 апреля вооруженными силами США, Франции и Великобритании, стал главным событием последних недель в международной политике.

Удар по целям, связанным с химическим оружием, стал ответом на химическую атаку в городе Дума, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравления. Страны Запада считают власти Сирии и Россию ответственными за применение химоружия. Россия отрицает свою вину.

Тем временем мировые СМИ анализируют последствия военной операции западной коалиции в Сирии и новый виток противостояния между США и Россией на фоне этих событий. НВ собрало самые интересные материалы западных СМИ по теме.

The New York Times

Через день после того как США и их союзники нанесли ракетные удары против сирийского правительства, очень мало что изменилось для большинства сирийцев, которые годами страдают из-за гражданской войны в их стране.

В Дамаске сотни человек вышли на демонстрацию в поддержку президента Башара Асада, чья хватка осталась неоспоримой. В Ракке, недавно освобожденной от Исламского государства, команды саперов обезвреживали мины, разбросанные джихадистами по всему разрушенному городу. Тысячи людей из Думы – именно здесь, согласно сообщениям, произошла химическая атака, вызвавшая американские удары - искали убежище, примкнув к миллионам других сирийцев, вытесненных из своих домов.

Очень мало что изменилось для большинства сирийцев, которые годами страдают из-за гражданской войны в их стране

А на линии фронта, разделяющей враждующие стороны по всей стране, бои продолжаются, как и все эти годы.

Теперь, когда улеглась пыль от американских ракетных ударов, президент США Дональд Трамп заявил о "выполненной миссии", Россия озвучила жалобы, а Асад вернулся к работе, как Сирии двигаться дальше?

Завтра и в последующие дни, по крайней мере, она останется погрязшей в своем мучительном статус-кво: многослойный конфликт с сирийским народом застрял в противостоянии между глобальным и региональными силами. ООН будет снова организовывать переговоры, которые не приносят мир, а Совет Безопасности будет оставаться слишком разделенным, чтобы остановить кровопролитие.

[...]

На данный момент, похоже, ни у кого нет реалистичного плана, чтобы обеспечить прочный мир между теми силами, которые вернут Сирии целостность в достаточно стабильной степени, чтобы позволить миллионами беженцев вернуться в свои дома и начать восстановление страны. Многие отбрасывают идею, что Асад может сыграть значительную роль в этом процессе.

Foreign Policy

Новое противостояние между Россией и США достигло первого "ракетного кризиса". То, как будет решена эта конфронтация – независимо от того, приведет ли она к прямому военному столкновению между вооруженными силами США и России – серьезно повлияет на весь мир.

Прежняя "холодная война" [между СССР и Западом] очень отличалась от сегодняшнего противостояния между Вашингтоном и Москвой. Между сторонами больше нет симметрии, баланса или уважения. Также нет повышенного страха перед ядерным Армагеддоном, что дает парадоксальный эффект: теперь намного легче соскользнуть за точку невозврата.

Для многих на Западе противостояние с Россией стало продолжением войны с террором, где Владимир Путин исполняет роль Саддама Хуссейна. Таким образом, в отличие от Советского Союза, Россия рассматривается как государство-изгой. В этом очень неравном состязании Соединенные Штаты фактически исключили возможность стратегического компромисса со своим недостойным противником. Для лидеров США пойти на компромисс с Россией теперь означает пойти на компромисс с самими собой. Это повышает ставки Кремля до абсолютного максимума.

CNN

Какие стимулы существуют, чтобы предотвратить следующий эпизод сирийского кошмара? Во-первых, Россия не хочет обременять себя поддержкой разрушенного государства и не имеет достаточно ресурсов, чтоб приступить к его восстановлению. Как не желает и быть вовлеченной в горячую войну между Ираном и Израилем.

Асад, в какой-то момент, захочет восстановить суверенитет над 20% сирийской территории, контролируемой курдами (на данный момент при поддержке США).

В Москве, Париже и Вашингтоне есть также осознание, что ухудшение ситуации в Сирии предоставит ИГИЛ и другим группам джихадистов новые возможности и, вероятно, спровоцирует еще одну волну беженцев.

Прежде всего должна быть стратегия, чтобы положить конец террору. Прямо сейчас у США, похоже, ее нет

Но прежде всего должна быть стратегия, чтобы положить конец террору. Прямо сейчас у США, похоже, ее нет.

Остается неясным, смогут ли Майк Помпео в должности Госсекретаря США и Джон Болтон как советник по вопросам национальной безопасности прояснить политику США. Их прежние заявления говорят о том, что они будут приверженцами жесткой линии в отношении Росси и Ирана.

Но все дороги в Дамаск ведут через Москву. Возможно ли убедить Владимира Путина подтолкнуть Асада к содержательным переговорам и убедить иранцев их "охладить"? Может ли он уговорить Турцию покинуть северную Сирию, и на каких условиях? И что он потребует взамен?

The Guardian

Для Терезы Мэй решение атаковать Асада принесло множество политических проблем. Во-первых, было ясно, что время операции определяет Белый дом, в то время как Великобритания за ним смиренно следует. Во-вторых, были серьезные сомнения, что удары хоть сколько-нибудь повлияют на гражданскую войну в Сирии, которая идет уже восьмой год и унесла полмиллиона жизней.

И США, и Россия сохранили лицо. Трамп может утверждать, что – в отличие от мешкающего Обамы – он действовал решительно

В-третьих – и в главных – Мэй не проконсультировалась с парламентом. Ее Брексит-правительство пообещало восстановить суверенитет. Но не в этот раз, в фундаментальном вопросе войны. То, что началось как ограниченный 45-минутный налет, скорее всего обернется неделями яростных дискуссий в Палате общин, куда члены парламента как раз возвращаются в понедельник [16 апреля] с пасхальных каникул. [...]

Что же касается позиций тех, кто вовлечен в конфликт, то и США, и Россия сохранили лицо. Трамп может утверждать, что – в отличие от мешкающего Обамы – он действовал решительно. Кремль может указать на то, что бомбардировка была минимальной и не привела к жертвам. Немедленная дальнейшая реакция кажется маловероятной после того как министр обороны США Джеймс Мэттис сказал: "По состоянию на сейчас это разовый удар".

Вырисовывается перспектива встречи между Трампом и Путиным. Накануне футбольного Чемпионата мира в России Москва будет стремиться к сглаживанию возможной конфронтации. Тем временем агония Сирии продолжается.

Reuters

Хор голосов в американском политикуме выразил поддержку Трампу в отношении недавних ударов [по Сирии], но подверг критике отсутствие у США более широкой стратегии, которая могла бы положить конец семилетней войне – с Асадом или без него.

Комментаторы поставили под вопрос главный месседж удара – он сигнализировал о том, что западные союзники не позволят проводить химические атаки безнаказанно, - однако возражали против более серьезного участия, когда бочковые бомбы, применяемые правительством Асада, убили гораздо большее число сирийцев.