02 ноября 2018, пятница

Трамп: Военные не будут стрелять по каравану мигрантов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не будут стрелять по мигрантам, если они будут забрасывать их камнями на границе с Мексикой.

По его словам, агрессивных мигрантов будут арестовывать на "длительный период времени", передает Reuters.

"Им не придется стрелять. Я не хочу, чтобы эти люди кидали камни", - сказал Трамп журналистам.

Ранее Дональд Трамп заявил, что американские военные будут применять самые жесткие меры в отношении мигрантов на границе с Мексикой в случае насилия с их стороны.

По его словам, уже на следующей неделе может быть принят новый план по предоставлению убежища для мигрантов.

Начиная с 18 октября, к границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине. Сначала в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их число возросло до 10 тысяч человек.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
  • Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
  • Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове