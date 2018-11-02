Трамп: Военные не будут стрелять по каравану мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не будут стрелять по мигрантам, если они будут забрасывать их камнями на границе с Мексикой.

По его словам, агрессивных мигрантов будут арестовывать на "длительный период времени", передает Reuters.

"Им не придется стрелять. Я не хочу, чтобы эти люди кидали камни", - сказал Трамп журналистам.

Ранее Дональд Трамп заявил, что американские военные будут применять самые жесткие меры в отношении мигрантов на границе с Мексикой в случае насилия с их стороны.

По его словам, уже на следующей неделе может быть принят новый план по предоставлению убежища для мигрантов.

Начиная с 18 октября, к границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине. Сначала в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их число возросло до 10 тысяч человек.