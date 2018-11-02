02 ноября 2018, пятница

Трамп предложил усложнить политику убежища в США

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Трамп заявил о планах ужесточить закон о предоставлении убежища мигрантам

Трамп заявил о планах ужесточить закон о предоставлении убежища мигрантам

Президент США Дональд Трамп рассказал, что уже на следующей неделе может быть принят новый план по предоставлению убежища для мигрантов.

Согласно плану, подать заявление на получение убежища в стране можно будет только в законных пунктах въезда, сообщает The Hill.

Издание напоминает, что закон об иммиграции и гражданстве 1965 года говорит, что любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища независимо от того, как он въехал в США.

В свою очередь Трамп настаивает, что его план будет "полностью законным". По его словам, любые просители убежища, которых поймают при незаконном пересечении границы, будут содержаться в палатках и не будут освобождены до судебного разбирательства.

"Повсеместное злоупотребление нашей системой предоставления убежища является издевательством над нашей иммиграционной системой", - добавил он.

Начиная с 18 октября, к границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине. Сначала в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их число возросло до 10 тысяч человек.

Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что в связи с приближением каравана мигрантов США намерены перебросить к границе с Мексикой примерно 5 тысяч солдат.

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