Трамп: Военные готовы применить силу против мигрантов на границе с Мексикой

Трамп угрожает применить силу против мигрантов на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные будут применять самые жесткие меры в отношении мигрантов на границе с Мексикой в случае насиля с их стороны.

Трамп отметил, что караван мигрантов, который движется в сторону США, в Мексике забрасывали камнями местных полицейских, сообщает DW.

Президент США пообещал не допустить подобных действий в отношении военных, которые охраняют американскую границу.

"Если они будут бросать камни в наших солдат, то те нанесут ответный удар", - заявил он.

По словам Трампа, он распорядился, чтобы военнослужащие "рассматривали камни как ружья".

Между тем официальный представитель Пентагона отказался комментировать детали планируемого применения силы в отношении мигрантов. По его словам, военнослужащие являются профессионалами, у которых есть право защищаться. Солдаты направлены на границу с целью обеспечения ее защиты и их задачей является добиваться соблюдения законодательных норм, добавил представитель Минобороны США.

В направлении США направились около семи тысяч человек из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, большинство из них прибыли в Мексику нелегально. По оценке волонтерской организации Pueblo Sin Fronteras, часть из них позже вернулась на родину, еще около 1700 человек решили воспользоваться предложением Мексики и остались в стране.

Несколько тысяч человек попытались прорваться через границу в Мексику, что закончилось столкновениями с полицией.

31 октября Дональд Трамп заявил, что готов отправить на границу с Мексикой до 15 тысяч военнослужащих.