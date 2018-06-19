Трамп: США не будут лагерем для мигрантов

Трамп отреагировал на критику в связи с обострившейся проблемы мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не будет "лагерем для мигрантов", и обвинил представителей Демократической партии в нежелании сотрудничать с администрацией в разработке иммиграционного законодательства.

Выступая в Белом доме на заседании Национального космического совета, Трамп отреагировал на критические замечания в его адрес в связи с обострившейся проблемой мигрантов и их семей, сообщает Радио Свобода.

Он вновь подчеркнул, что стране нужна миграционная система, основанная на заслугах.

В США обостряется дискуссия вокруг развода семей нелегальных мигрантов.

С 19 апреля по 31 мая из-за политики "нулевой толерантности", объявленной генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, на границе Мексики с США 1995 детей были разлучены с родителями.

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В ООН считают подобную практику "бесстыдной" и призвали Вашингтон прекратить разделять семьи нелегалов.

В свою очередь в Министерстве внутренней безопасности США отказались извиняться за реализацию миграционной политики, которая приводит к разделению детей и родителей.

Южную границу США в основном пересекают граждане Гватемалы, Гондураса, Сальвадора. Неблагополучная внутренняя обстановка в этих странах дает им право на международную защиту.