В США отказались извиняться за разделение семей мигрантов

В Министерстве внутренней безопасности США отказались извиняться за реализацию миграционной политики, приводящей к разделению детей и родителей.

"Министр внутренней безопасности не будет извиняться за соблюдение законов, в результате которых дети были разлучены с родителями", - сообщило агентство AP.

BREAKING: Homeland Security secretary won't apologize for enforcing laws that result in children being separated from parents.