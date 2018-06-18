18 июня 2018, понедельник

В США отказались извиняться за разделение семей мигрантов

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Почти две тысячи детей нелегальных мигрантов разлучили с семьями

Почти две тысячи детей нелегальных мигрантов разлучили с семьями

В Министерстве внутренней безопасности США отказались извиняться за реализацию миграционной политики, приводящей к разделению детей и родителей.

"Министр внутренней безопасности не будет извиняться за соблюдение законов, в результате которых дети были разлучены с родителями", - сообщило агентство AP.

Напомним, что с 19 апреля по 31 мая из-за политики "нулевой толерантности", объявленной генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, на границе Мексики с США 1995 детей были разлучены с родителями.

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В ООН считают подобную практику "бессовестной" и призвали Вашингтон прекратить разделять семьи нелегалов.

Южную границу США в основном пересекают граждане Гватемалы, Гондураса, Сальвадора. Неблагополучная внутренняя обстановка в этих странах дает им право на международную защиту.

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