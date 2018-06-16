16 июня 2018, суббота

В США 2 тысячи детей нелегальных мигрантов разлучили с семьями

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В Браунсвилле, штат Техас, центр содержания детей мигрантов находится на территории бывшего супермаркета
Фото / Правительство США

В Браунсвилле, штат Техас, центр содержания детей мигрантов находится на территории бывшего супермаркета

Из-за политики "нулевой толерантности", объявленной генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, на границе Мексики с США 1995 детей были разлучены с родителями с 19 апреля по 31 мая.

Об этом сообщает BBC.

По словам генерального прокурора, наличие детей во время незаконного пересечения границы не защитит мигрантов от задержания.

Власти США не могут задерживать детей нелегальных мигрантов, которые незаконно проникли на территорию страны. Дети переходят на попечение Департамента здравоохранения и социальных служб. Их помещают в центры временного задержания или приемную семью на время, пока правительство не решит, что с ними делать дальше.

Южную границу США в основном пересекают граждане Гватемалы, Гондураса, Сальвадора. Неблагополучная внутренняя обстановка в этих странах дает им право на международную защиту.

ООН призвала США прекратить задержания, при которых детей разделяют с их родителями.

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