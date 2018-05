Трамп рассказал о шпионе в избирательном штабе

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер подтвердил, что в его избирательном штабе на выборах 2016 года был шпион.

"Клэппер признался, что за моей кампанией велась слежка. Шпиону выплатили огромные деньги, больше чем обычно. Все начинает выглядеть как один из крупнейших политических скандалов в истории США. Шпионгейт - ужасная вещь!" – сообщил Трамп в своем Twitter.

Clapper has now admitted that there was Spying in my campaign. Large dollars were paid to the Spy, far beyond normal. Starting to look like one of the biggest political scandals in U.S. history. SPYGATE - a terrible thing!