Трамп рассказал о шпионе в избирательном штабе

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер подтвердил, что в его избирательном штабе на выборах 2016 года был шпион.

"Клэппер признался, что за моей кампанией велась слежка. Шпиону выплатили огромные деньги, больше чем обычно. Все начинает выглядеть как один из крупнейших политических скандалов в истории США. Шпионгейт - ужасная вещь!" – сообщил Трамп в своем Twitter.

Clapper has now admitted that there was Spying in my campaign. Large dollars were paid to the Spy, far beyond normal. Starting to look like one of the biggest political scandals in U.S. history. SPYGATE - a terrible thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 мая 2018 г.

Ранее Дональд Трамп заявил, что тайный осведомитель ФБР, работавший в его предвыборном штабе в 2016 году, не обнаружил никакого "сговора с Россией", потому что его не было.

Источники газеты New York Times сообщали, что ФБР использовало тайного осведомителя в ходе расследования деятельности предвыборного штаба Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года.

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По данным издания, преподаватель американского университета, который работает в Великобритании, информировал ФБР о деятельности штаба Трампа. Источник ФБР контактировал с несколькими советниками Трампа. А именно с Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем.

После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.