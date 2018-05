Трамп заявил, что даже шпион в его штабе не нашел "сговора с Россией"

Президент США Дональд Трамп заявил, что тайный осведомитель ФБР, работавший в его предвыборном штабе в 2016 году, не обнаружил никакого "сговора с Россией", потому что его не было.

"Шпион был в самом начале кампании и тем не менее никогда не сообщал о сговоре с Россией, потому что не было никакого сговора. Он был там только, чтобы шпионить по политическим причинам и помочь жуликоватой Хиллари выиграть так же, как они сделали с Берни Сандерсом, которого одурачили!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

...Follow the money! The spy was there early in the campaign and yet never reported Collusion with Russia, because there was no Collusion. He was only there to spy for political reasons and to help Crooked Hillary win - just like they did to Bernie Sanders, who got duped!