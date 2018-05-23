Трамп заявил, что даже шпион в его штабе не нашел "сговора с Россией"

Президент США Дональд Трамп заявил, что тайный осведомитель ФБР, работавший в его предвыборном штабе в 2016 году, не обнаружил никакого "сговора с Россией", потому что его не было.

"Шпион был в самом начале кампании и тем не менее никогда не сообщал о сговоре с Россией, потому что не было никакого сговора. Он был там только, чтобы шпионить по политическим причинам и помочь жуликоватой Хиллари выиграть так же, как они сделали с Берни Сандерсом, которого одурачили!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

...Follow the money! The spy was there early in the campaign and yet never reported Collusion with Russia, because there was no Collusion. He was only there to spy for political reasons and to help Crooked Hillary win - just like they did to Bernie Sanders, who got duped! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 мая 2018 г.

Президент также обратил внимание на то, что за свои услуги осведомитель получил "огромные деньги".

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что ФБР использовало тайного осведомителя в ходе расследования деятельности предвыборного штаба Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года.

По данным издания, преподаватель американского университета, который работает в Великобритании, информировал ФБР о деятельности штаба Трампа. Как отмечается, источник ФБР контактировал с несколькими советниками Трампа. А именно с Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем.

Позже Трамп потребовал от ФБР обнародовать материалы, которые связаны с возможной слежкой за его предвыборной кампанией в 2016 году.

Напомним, 17 мая 2017 года Министерство юстиции США поручило экс-директору ФБР Роберту Мюллеру расследовать степень вмешательства России в выборы президента США, а также возможные договоренности между Кремлем и Трампом (либо любыми лицами, представляющими его штаб).

27 апреля 2018 года комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США официально объявил о завершении расследования о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году и обнародовал рассекреченную версию отчета.

В документе указано, что не было обнаружено доказательств того, что избирательный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой во время президентской кампании 2016 года.

Однако в отчете говорится о том, что Россия на протяжении десятилетия активно занималась информационной войной против Запада. В частности, РФ стремилась посеять вражду в США с помощью кибератак и социальных сетей.