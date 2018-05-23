Трамп заявил, что даже шпион в его штабе не нашел "сговора с Россией"

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что тайный осведомитель ФБР, работавший в его предвыборном штабе в 2016 году, не обнаружил никакого "сговора с Россией", потому что его не было.

"Шпион был в самом начале кампании и тем не менее никогда не сообщал о сговоре с Россией, потому что не было никакого сговора. Он был там только, чтобы шпионить по политическим причинам и помочь жуликоватой Хиллари выиграть так же, как они сделали с Берни Сандерсом, которого одурачили!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Президент также обратил внимание на то, что за свои услуги осведомитель получил "огромные деньги".

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что ФБР использовало тайного осведомителя в ходе расследования деятельности предвыборного штаба Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года. 

По данным издания, преподаватель американского университета, который работает в Великобритании, информировал ФБР о деятельности штаба Трампа. Как отмечается, источник ФБР контактировал с несколькими советниками Трампа. А именно с Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем.

Позже Трамп потребовал от ФБР обнародовать материалы, которые связаны с возможной слежкой за его предвыборной кампанией в 2016 году.

Напомним, 17 мая 2017 года Министерство юстиции США поручило экс-директору ФБР Роберту Мюллеру расследовать степень вмешательства России в выборы президента США, а также возможные договоренности между Кремлем и Трампом (либо любыми лицами, представляющими его штаб). 

27 апреля 2018 года комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США официально объявил о завершении расследования о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году и обнародовал рассекреченную версию отчета.

В документе указано, что не было обнаружено доказательств того, что избирательный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой во время президентской кампании 2016 года.

Однако в отчете говорится о том, что Россия на протяжении десятилетия активно занималась информационной войной против Запада. В частности, РФ стремилась посеять вражду в США с помощью кибератак и социальных сетей.

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