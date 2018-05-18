Трамп, Россия и выборы: что мир узнал за год специального расследования в США

В США подводят итоги первого года работы специальной комиссии по расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года, в ходе которых победу одержал Дональд Трамп.

17 мая 2017 года американское министерство юстиции поручило расследование экс-директору ФБР Роберту Мюллеру, назначив его на должность специального прокурора и главы этой комиссии. Перед ней поставили две задачи: оценить степень вмешательства России в выборы президента США, а также расследовать возможные договоренности между Кремлем и Трампом (либо любыми лицами, представляющими его штаб).

С первой из них Мюллер и его коллеги справляются лучше, чем со второй, сходятся во мнении американские СМИ. Комиссии удалось установить немало фактов российского вмешательства в ход выборов, хотя на данный момент предполагается, что они не повлияли на исход голосования. А вот доказательств договоренностей между штабом Трампа и Москвой пока обнародовано не было, из-за чего сторонники президента неоднократно требовали свернуть расследование.

Работа комиссии Мюллера стала одной из важнейший мировых тем за последний год и одновременно - главным источником неприятностей для Трампа

Тем не менее работа комиссии Мюллера стала одной из важнейший мировых тем за последний год и одновременно - главным источником неприятностей для Трампа. Как подсчитали журналисты ВВС, американский президент более 40 раз назвал это расследование "охотой на ведьм" в своем Twitter.

На сегодняшний день расследование не окончено, комиссия продолжает свою деятельность. За год коллеги Мюллера опросили десятки людей, причем допросы проводятся в режиме строгой секретности.

НВ рассказывает, чего удалось добиться следствию за год, как оценивают усилия Мюллера в США и какие последствия они могут иметь для Трампа.

Что удалось раскрыть комиссии

За год работы комиссия выдвинула обвинения против 19 человек и трех компаний (все они российские), добилась пяти случаев признания вины и оглашения одного приговора.

Фабрика троллей

Львиная доля этих фактов приходится на расследование деятельности так называемой "фабрики троллей" – созданного в России механизма оплачиваемых постов в социальных сетях, призванных транслировать и пропагандировать позицию Кремля.

По инициативе комиссии Мюллера были предъявлены официальные обвинения 13 гражданам России, которых уличили во вмешательстве в кампанию по выборам президента США. Их обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США", а также "в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах".

Американский президент более 40 раз назвал расследование "охотой на ведьм" в своем Twitter

В числе обвиняемых – российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают человеком, близким к президенту России Владимиру Путину. Пригожина связывают с компанией Агентство интернет-исследований – той самой "фабрикой троллей", а также с компаниями Concord Management и Concord Catering. Все три компании также фигурируют в обвинении во вмешательстве в президентскую кампанию в США (как юридические лица).

Махинации ближайших соратников Трампа и тема Украины

Кроме того, за минувший год орбита расследования Мюллера значительно расширилась и в нее попали ближайшие соратники Трампа, которые хотя бы в чем-то преступили закон.

"Мандат, выданный Мюллеру, позволил ему исследовать любые области, связанные с разбирательством. Поэтому дело расширилось, включив в себя параллельные расследования случаев, когда президент [Трамп] пытался воспрепятствовать правосудию", - пишет CNN.

Экс-главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту грозит серьезный приговор / Фото ЕРА

В итоге среди тех, кому предъявили обвинения по результатам расследования спецкомиссии, оказались экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт и бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн. Флинна обвиняют в даче ложных показаний ФБР о его контактах с Россией, а Манафорта – в целом ряде преступлений, включая сокрытие информации от ФБР, неуплату налогов и даже лоббирование интересов экс-президента Украины Виктора Януковича через бывших европейских политиков.

Пол Манафорт работал с Януковичем и его политической силой Партией регионов с 2005 по 2014 год. В частности, он консультировал регионалов на парламентских выборах 2006 и 2007 годов, где Партия регионов заняла первое место. А также на президентских выборах 2010 года, на которых победил Виктор Янукович.

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В тексте обвинительного заключения отмечается также, что Манафорт при поддержке своего помощника Ричарда Гейтса "отмыл" более $ 30 млн долларов. Двое мужчин обвиняются в подаче заведомо ложной налоговой декларации, банковском мошенничестве, сговоре с целью совершения банковского мошенничества, а также не раскрытии доходов из иностранных источников.

Еще одним подозреваемым стал советника Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, который предположительно поддерживал связи с окружением Владимира Путина и российскими чиновниками – он признал свою вину в даче ложных показаний ФБР.

Флинн, Манафорт и Пападопулос пока ожидают своих приговоров – они еще не объявлены.

Первый приговор

Единственным, кто уже сел за решетку по итогам расследования спецкомиссии, стал юрист Алекс ван дер Цваан. Он соврал ФБР о роли своего бывшего работодателя - фирмы Skadden Arps - в сделке с украинскими властями во время президентства Януковича. В 2012 году украинский Минюст нанял ван дер Цваана для расследования газовых соглашений Тимошенко с Россией.

Комиссия Мюллера установила, что адвокат удалил соответствующую электронную переписку вместо того, чтобы предоставить ее в офис спецпрокурора, который сделал втакой запрос. Ван дер Цваана приговорили к месяцу тюремного заключения. На свободу он должен выйти 4 июня.

Адвокат Алекс ван дер Цваан получил месяц тюрьмы / Фото ЕРА

Реакция Трампа и критика работы комиссии

По истечении года расследования спецкомиссия Мюллера пока не заявляла о каких-либо фактах, которые бы свидетельствовали о существовании сговора между российской стороной и штабом Трампа в ходе президентской кампании в США 2016 года.

В связи с этим американский президент, а также его соратники и подконтрольные Трампу СМИ (Fox News) многократно критиковали ход следствия и призывали поставить в нем точку.

В марте 2018 года Трамп в своем Twitter впервые подверг критике не только само расследование, но и лично упомянул в негативном контексте спецпрокурора Мюллера.

"Почему это в команде Мюллера 13 закоренелых демократов, несколько ярых сторонников мошенницы Хиллари и ноль республиканцев? Недавно еще одного демократа добавили... кому-то это кажется честным? И все равно, [свидетельств] сговора [с Россией] нет!" – написал Трамп.

Трамп более 40 раз назвал расследование "охотой на ведьм" / Фото ЕРА

Президенту вторит и его окружение, с недавних пор его голосом по делу Мюллера стал экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

"Мы изо всех сил постараемся донести месседж о том, что прошел уже год, а доказательств сговора или препятствии следствию нет, так что подходит время завершить расследование", - заявил недавно Джулиани в интервью агентству Bloomberg.

Сам Мюллер хранит олимпийское спокойствие и непроницаемое молчание. За год он не дал ни одного интервью либо комментария прессе о работе спецкомиссии.

Когда и как завершится расследование

Точные сроки окончания следствия на сегодняшний день неизвестны. Однако, как отмечает СNN, год – это еще небольшой срок для традиций громких расследований вокруг "белых воротничков".

"Однако чем дольше идет следствие, тем легче Трампу и его союзникам отвергать весь процесс расследования как "охоту на ведьм", - подчеркивает СNN.

Текущий вопрос номер один – согласится ли Трамп на добровольное участие в допросе комиссией Мюллера

Текущий вопрос номер один – согласится ли Трамп на добровольное участие в допросе комиссией Мюллера. Дискуссия об этом в американском политикуме и в СМИ идет многие месяцы.

Так, в начале мая стало известно, что Мюллер передал адвокатам Трампа список из около 40 вопросов в рамках расследования возможного заговора штабом президента и властью России на выборах президента США в 2016 году.

В то же время 18 мая Джулиани сообщил, что Мюллер якобы согласился сократить этот список.

Если же президент откажется от такого допроса на добровольных началах, Мюллер может предъявить ему официальную повестку, полагает CNN.

"Это шаг может привести к длительной судебной тяжбе, которая может закончится [делом] в Верховном суде", - отмечает телекорпорация.

Как бы то ни было, американцы с нетерпением ждут всей правды о расследовании. По данным опроса, проведенного компанией SSRS для CNN, 84% американцев полагают, что Мюллер должен обнародовать публичный отчет по итогам работы комиссии независимо от ее результатов.