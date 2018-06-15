15 июня 2018, пятница

Трамп прокомментировал взятие под стражу Манафорта

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Президент США Дональд Трамп позволил себе давать оценки решению суда

Президент США Дональд Трамп позволил себе давать оценки решению суда

Президент США Дональд Трамп считает крайне жесткой и несправедливой меру пресечения бывшему руководителю своего предвыборного штаба президента США Пола Манафорта.

"Ничего себе, какое жесткое решение для Пола Манафорта, который представлял Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других ведущих политиков и кампаний. Я и не знал, что Манафорт главарь мафии. А что насчет Коми (экс-главы ФБР Джеймса Коми) и продажной Хиллари (Хиллари Клинтон – ред.) и всех остальных? Очень несправедливо! ", - написал он через несколько часов после взятия под стражу своего бывшего соратника.

Манафорту отменили домашний арест и взяли под стражу после жалобы команды специального прокурора Роберта Мюллера на то, что подозреваемый пытался воздействовать на свидетелей.

Ему предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, которые он получил работая в Украине, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

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Бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства. 

8 июня стало известно, что специальный прокурор США Роберт Мюллер, расследующий вмешательство РФ в американские выборы 2016 года, предъявил новые обвинения против бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его давнего киевского партнера Константина Килимника.

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