Трамп прокомментировал взятие под стражу Манафорта

Президент США Дональд Трамп считает крайне жесткой и несправедливой меру пресечения бывшему руководителю своего предвыборного штаба президента США Пола Манафорта.

"Ничего себе, какое жесткое решение для Пола Манафорта, который представлял Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других ведущих политиков и кампаний. Я и не знал, что Манафорт главарь мафии. А что насчет Коми (экс-главы ФБР Джеймса Коми) и продажной Хиллари (Хиллари Клинтон – ред.) и всех остальных? Очень несправедливо! ", - написал он через несколько часов после взятия под стражу своего бывшего соратника.

Wow, what a tough sentence for Paul Manafort, who has represented Ronald Reagan, Bob Dole and many other top political people and campaigns. Didn’t know Manafort was the head of the Mob. What about Comey and Crooked Hillary and all of the others? Very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2018 г.

Манафорту отменили домашний арест и взяли под стражу после жалобы команды специального прокурора Роберта Мюллера на то, что подозреваемый пытался воздействовать на свидетелей.

Ему предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, которые он получил работая в Украине, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

Смотрите также

Бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства.

8 июня стало известно, что специальный прокурор США Роберт Мюллер, расследующий вмешательство РФ в американские выборы 2016 года, предъявил новые обвинения против бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его давнего киевского партнера Константина Килимника.