Суд арестовал Манафорта

Манафорт будет ожидать судебного разбирательства в тюрьме из-за вмешательства в дела свидетелей

Суд взял под стражу бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, отменив меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом пишет 15 июня CNN.

Судья Эми Берман Джексон принял во внимание аргументы спецпрокурора Роберта Мюллера, который обвинил Манафорта во вмешательстве в дела свидетелей.

Указывается, что Манафорт в последние месяцы пытался ослабить свои ограничения на домашний арест после того, как ему было предъявлено обвинение в нарушениях международного лоббирования, в чем он не признает своей вины.

Трое стражей вывели экс-соратника президента США из зала суда в зону содержания заключенных сразу же после решения судьи. На него не надевали наручники. Манафорт был не готов к такому повороту событий, о чем может свидетельствовать его просьба к стражу. Один из приставов вернулся к жене Манафорта в зал суда, вернув его кошелек, пояс и красный галстук.

Напомним, Манафорт в октябре минувшего года отправили под домашний арест.

Манафорту предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, которые он получил работая в Украине, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

Бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства.

8 июня стало известно, что специальный прокурор США Роберт Мюллер, расследующий вмешательство РФ в американские выборы 2016 года, предъявил новые обвинения против бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его давнего киевского партнера Константина Килимника.