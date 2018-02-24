Спецпрокурор США обвинил Манафорта в лоббировании интересов Украины

Специальный прокурор США Роберт Мюллер предъявил экс-главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту новые обвинения в лоббировании интересов Украины через бывших европейских политиков.

Как передает AP, в обвинительном акте говорится, что Манафорт тайно платил бывшим европейским политикам, неофициально известным как "группа Габсбургов", чтобы те выступали как независимые аналитики и поддерживали позицию, благоприятную для Украины. Однако на самом деле их услуги были оплачены лоббистами. Кроме того, некоторое скрытое лоббирование имело место в США.

Согласно обвинению, Манафорт использовал оффшорные счета, чтобы выплатить группе более 2 млн евро.

Новые обвинения против Манафорта были обнародованы после того, как его деловой партнер Рик Гейтс признал себя виновным в даче ложных показаний и сговоре против США в деле о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Напомним, что спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил новые обвинения Полу Манафорту и Рику Гейтсу в отмывании денег. По версии следствия, Манафорт при поддержке Гейтса "отмыл" более 30 млн долларов. Последний, в свою очередь, используя офшорные счета, заработал более 3 млн долларов.

Пол Манафорт работал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его политической силой Партией регионов с 2005 по 2014 год. В частности, он консультировал регионалов на парламентских выборах 2006 и 2007 годов, где Партия регионов заняла первое место. А также на президентских выборах 2010 года, на которых победил Виктор Янукович.