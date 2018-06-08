Манафорту и его киевскому советнику Килимнику выдвинули новые обвинения

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, расследующий вмешательство РФ в американские выборы 2016 года, предъявил новые обвинения против бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его давнего киевского партнера Константина Килимника.

Как передает AP, Пол Манафорт и Константин Килимник подозреваются в препятствовании правосудию.

Обвинительный акт был обнародован в пятницу спустя два дня после того, как прокуроры обвинили двух человек в попытках повлиять на свидетелей.

Согласно документу, Манафорт и Килимник выходили на двух свидетелей в попытке повлиять на их показания по открытым против Манафорта делам. В ФБР сообщили, что свидетели, которые работали с Манафортом во время его сотрудничества с украинской Партией регионов, считают, что Манафорт и Килимник пытались заставить их лгать о характере их работы.

Имена свидетелей не раскрываются.

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Константин Килимник - давний соратник Манафорта и очень закрытая фигура. По информации Радио Свобода, уроженец Кривого Рога был украинским инсайдером Манафорта и докладывал ему о ситуации в нашей стране во время предвыборной гонки в США в 2016 году.

Источники The Financial Times сообщали, что Килимник мог быть связан с российской разведкой во времена работы на экс-президента Украины Виктора Януковича в команде Манафорта. По данным FT, Килимник попал в команду Манафорта в качестве переводчика во время работы с самым богатым олигархом Украины Ринатом Ахметовым. Постепенно ему доверили больше обязанностей.

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Напомним, что Манафорту были предъявлены обвинения в отмывании денег, которые он получил работая на Партию регионов в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.