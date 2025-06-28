Угрозы президенту США Дональду Трампу и его главным советникам со стороны Ирана серьезно повлияли на предвыборную кампанию 2024 года, пишет The Washington Post со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу 2024: Как Трамп вернул Белый дом и демократы потеряли Америку Джоша Доуси, Тайлера Пейджера и Айзека Арнсдорфа.

Материалы книги основаны на интервью с сотнями людей, среди которых высокопоставленные члены предвыборного штаба, сотрудники Белого дома и правоохранительных органов, а также на заметках, электронных письмах, записях в календаре и аудиозаписях.

Как пишет WP, в 2022 году Ирану почти удалось организовать убийство бывшего госсекретаря США Майка Помпео в парижском отеле. В сентябре 2024 года сотрудники разведки сообщили тогдашнему кандидату в президенты Дональду Трампу, что Тегеран отправил группы киллеров для его убийства и те действуют на территории США. Газета отмечает, что подробности, изложенные в книге, проливают новый свет на решение Трампа сбросить бомбы на иранские ядерные объекты.

Согласно книге, угрозы жизни Трампа и его помощников в результате привели к серьезным изменениям в расписании и передвижениях Трампа.

Иранские киллеры пытались убить американских чиновников минимум трижды за три года, предшествовавшие выборам президента США, сказано в материале. Две из этих попыток широко освещались, но инцидент с участием Помпео в Париже ранее не был известен. В книге рассказывается, что в 2022 году иранцы узнали, в каком отеле в Париже остановился Помпео, и попытались убить его, а бывший госсекретарь чудом спасся. Других подробностей авторы не приводят.

WP напоминает, что в январе Трамп отменил защиту для Помпео, своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона и еще одного главного помощника, которые столкнулись с угрозами со стороны Ирана.

Представитель Помпео отказался комментировать эту историю. Сам Помпео в книге Никогда не уступай (Never Give an Inch), опубликованной в 2023 году, писал, что член Корпуса стражей исламской революции Ирана пытался нанять киллера для его убийства за 1 миллион долларов. Этот же человек, по словам Помпео, обвиняется в заговоре с целью убийства Болтона. Бывший госсекретарь также писал, что некоторые другие бывшие чиновники администрации Трампа остаются в иранском «расстрельном списке».

Как сказано в материале, иранская угроза, хотя и была одной из многих угроз безопасности Трампа, привела к изменению его предвыборной кампании.

«Сотрудники службы безопасности фактически превратили Мар-а-Лаго, дом и частный клуб Трампа в Палм-Бич, Флорида, в вооруженный лагерь. Они убедили Трампа лететь на самолете-обманке, принадлежащем Стиву Виткоффу, инвестору, который теперь является его специальным посланником на Ближнем Востоке. В книге говорится, что Трамп сменил самолет для одной поездки после того, как агенты Секретной службы стали особенно беспокоиться о его самолете, который мог быть уязвим для ракет класса „земля-воздух“, поскольку у него было меньше систем защиты, чем у Air Force One», — пишет WP.

В другие дни, когда Трамп летал на своем самолете, агенты Секретной службы летали на самолетах-приманках и ездить по взлетно-посадочной полосе за ним во время взлета на случай, если кто-то будет стрелять в самолет. Несмотря на меры предосторожности, Трамп стал объектом двух покушений 13 июля и 15 сентября, а во время первого пуля задела его правое ухо. Американские власти не связывают эти инциденты с Ираном, но расследование продолжается.

На фоне угроз безопасности Трампа политику посоветовали не прикасаться к телефонам, делая селфи со сторонниками, на случай, если его противники решат использовать химическое оружие. По мере того как угрозы нарастали, Трамп «уменьшил свою склонность делать то, что хочет, независимо от рисков для безопасности», и стал почтительнее относиться к своей службе безопасности. Он также неоднократно спрашивал, связаны ли две попытки покушения на него с Ираном.

В книге также рассказывается, что Трамп установил в своем офисе устройство для обнаружения химического оружия, а в Мар-а-Лаго по лужайке бродил робот, обнаруживающий бомбы. Близкие к предвыборному штабу Трампа люди общались с основателем военного подрядчика Blackwater Эриком Принсом, который советовал обратиться за защитой к спецназу Delta Force.

«Проблемы безопасности стали настолько серьезными, что команда Трампа забеспокоилась, что он будет в плохом настроении и случаи самосаботажа участятся, поскольку ему станет сложнее играть в гольф», — пишет WP.

К концу президентской кампании Трамп почувствовал, что на выборах идет речь не только о его политической победе, «но и о его выживании».

«Я должен победить. Выживи и побеждай. Потому что если я этого не сделаю, нам п****», — приводятся в книге слова Трампа, которые он сказал одному из посетителей Мар-а-Лаго.