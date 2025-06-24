Это больше не война Израиля против Ирана. Теперь это «война» Запада против Ирана, России и Китая

Мир стал безопаснее, потому что Израиль и Соединённые Штаты начали войну против Ирана, уничтожив его ядерную программу, нейтрализовав его армию и обезвредив фанатичный режим и террористическую сеть. Аятолла и его правительство в течение долгого времени были источником дестабилизации в мире — наряду с их главным союзником, Россией.

На протяжении десятилетий народ Ирана подвергался подавлению, а нефтяные богатства растрачивались во имя вредоносной цели. Главным «экспортным товаром» Тегерана был террор. Его марионетки — ХАМАС и «Хезболла» — дестабилизировали Ближний Восток, разрушили Сирию, напали на Израиль 7 октября, положив начало войне в Газе, наводнили регион и Европу миллионами беженцев, поддержали геноцид России в Украине, поставляя ракеты и дроны, и обходили санкции, переправляя дешёвую нефть в Китай.