На самом ли деле закончилась война Израиля с Ираном

Во вторник, 24 июня, по красноречивому и изысканному приказу уважаемого президента США , Израиль прекратил атаки на Иран. Таким образом завершилась «12-дневная война».

Между тем, согласно просочившимся в американские СМИ оценкам американской разведки, GBU-57, сброшенные бомбардировщиками B-2, вряд ли уничтожили Фордо и, возможно, повредили лишь один из двух главных залов в Натанзе, где были установлены центрифуги.

Согласно израильским оценкам (которые транслировались 24 июня вечером на I24), Фордо можно уничтожить лишь «изнутри».

Замечу, это — «предварительные» оценки. Возможно, даже «худшие сценарии». Факт таков: если кто-то на самом деле не вернется ко всем трем объектам и не проверит… ох… мы вряд ли узнаем в ближайшее время.

Однако, похоже, что цель Израиля — уничтожить, демонтировать (называйте это, как угодно) ядерную программу Ирана потерпела крах.

Хотя бы потому, что Иран получил более 408 кг урана,