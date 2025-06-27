Трамп заявил, что «безусловно» рассмотрит возможность повторной бомбардировки ядерных объектов Ирана

Президент Трамп заявил — он не верит, что Иран сможет «в ближайшее время вернуться к ядерной программе» (Фото: REUTERS/Kent Nishimura)

Президент США Дональд Трамп заявляет , что «безусловно» рассматривает возможность повторной бомбардировки ядерных объектов Ирана — если сочтет это необходимым, сообщает 27 июня телеканал С NN .

«Конечно, без сомнения, безусловно — это должно быть невероятно», — сказал Трамп представителям СМИ в Белом доме, когда его спросили, рассмотрит ли он возможность бомбардирования страны, если в будущем в разведке США «придут к тревожному выводу» о новом обогащении урана Ираном.

Реклама

Президент Трамп заявил — он не верит, что Иран сможет «в ближайшее время вернуться к ядерной программе» после нанесенных в минувшие выходные США бомбовых ударов по его ядерным объектам.

Администрация продолжает выражать уверенность в успехе ударов, но не предоставила разведывательных данных в поддержку заявления Трампа о том, что ядерная программа Ирана, по его словам, «уничтожена».

Президент США также журналистам, что он «не особенно» беспокоится наличием секретных ядерных объектов в Иране.

«Могу я вам сказать — они измотаны. И Израиль тоже измотан. Я имел дело с обоими, и они оба хотели урегулировать ситуацию — оба — и мы проделали отличную работу. Но они измотаны. Последнее, о чем они думают сейчас, — это ядерная программа. Знаете, о чем они думают? Они думают о завтрашнем дне, пытаются выжить», — подытожил он.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

Инфографика: NV

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

25 июня президент Дональд Трамп на полях саммита НАТО неоднократно заявлял, что иранские ядерные объекты, в частности, завод Фордо, в результате ударов США были полностью уничтожены.

По его словам, американские бомбардировщики наносили удары «с точностью до 22 сантиметров» от цели. Он также резко раскритиковал издания CNN и NYT за материалы о том, что ядерные объекты Ирана не были полностью разрушены.

26 июля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, що власти стран Евросоюза убеждены, что Иран успел вывезти уран с завода по обогащению урана Фордо еще до бомбардировок США. Однако позднее президент Трамп заявил, что иранским властям не удалось это совершить.