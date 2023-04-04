Трампа арестовали, теперь он предстанет перед судом 4 апреля, 20:33 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Во вторник, 4 апреля, бывшего президента США Дональда Трампа формально арестовали.

Об этом сообщает CNN.

В ходе ареста у Трампа снимут отпечатки пальцев. Затем его доставят в зал суда, где он предстанет перед судом.

Ожидается, что после ареста на Трампа не будут надеты наручники, поскольку он останется под постоянной защитой правоохранительных органов, сообщает американский телеканал.

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Трамп перед арестом в своей соцсети Truth Social сообщил, что его арест является «сюрреальным».

"Направляюсь в Нижний Манхэттен, в здание суда. Кажется таким сюрреальным — вау, они собираются меня арестовать. Не верится, что это происходит в Америке", — написал он.

4 апреля начнется суд против бывшего президента США Дональда Трампа по уголовному обвинению, которое пока официально не раскрыто.



Сам Дональд Трамп назвал обвинения в его адрес «политическим преследованием» со стороны демократов и «вмешательством в выборы на самом высоком в истории уровне».

45-й президент США вошел в историю как единственный глава Белого дома, переживший два импичмента, а теперь стал еще и первым, кому было предъявлено уголовное обвинение.

30 марта суд присяжных в Нью-Йорке, так называемое Большое жюри, проголосовал за выдвижение уголовных обвинений Трампу. Это означает, что его обвиняют в одном или нескольких преступлениях.

Обвинительный акт является тайным и, как правило, не обнародуется, пока его не передадут в суд или — в некоторых случаях — пока подсудимый не предстанет перед судом впервые.