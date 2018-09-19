19 сентября 2018, среда

Мэттис опроверг слухи об отставке из Пентагона

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Джеймс Мэттис намерен и далее возглавлять Минобороны

Джеймс Мэттис намерен и далее возглавлять Минобороны

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что не намерен уходить в отставку и призвал не воспринимать подобные слухи серьезно.

Об этом передает Reuters.

Сам глава Пентагона сообщил, что подобные слухи воспринимает "с юмором".

"Скоро этот слух забудется и люди, которые его придумали, смогут придумать следующий", - заявил Мэттис.

Он также напомнил, что подобные сообщения возникают в информационном пространстве с января 2017 года, когда он стал главой Пентагона.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре может уволить министра обороны Джеймса Мэттиса из-за идеологических разногласий.

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