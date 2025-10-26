NYT узнала, кто анонимно пожертвовал Пентагону $130 млн на зарплаты военным во время шатдауна

Анонимный донор пожертвовал Пентагону 130 миллионов долларов на зарплаты военным во время шатдауна (Фото: REUTERS/Joshua Roberts)

Американский миллиардер и давний сторонник Дональда Трампа Тимоти Мэллон стал анонимным благотворителем, который пожертвовал 130 миллионов долларов на выплату зарплат военнослужащим США.

Об этом сообщила The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, Тимоти Мэллон — банкир и железнодорожный магнат, известный своим нелюдимым образом жизни и финансовой поддержкой республиканских политиков. NYT называет его «крупным финансовым спонсором» президента США Дональда Трампа.

Мэллон, наследник промышленника «золотого века» и бывшего министра финансов Эндрю Мэллона, оказался тем самым тайным донором, которого Дональд Трамп назвал «другом», «великим американцем» и «патриотом», впрочем отказался раскрыть его имя.

Об этом противоречивом с юридической точки зрения пожертвовании Трамп впервые заявил на фоне усиления дискуссий о возможных финансовых проблемах, вызванных шатдауном. По его словам, речь идет о 1,3 миллиона долларов, направленных на поддержку военнослужащих, находящихся на действительной службе.

По данным организации OpenSecrets, которая отслеживает финансирование избирательных кампаний в США, 80-летний Тимоти Мэллон инвестировал более 165 миллионов долларов в поддержку Дональда Трампа, Роберта Ф. Кеннеди и других республиканских кандидатов во время избирательной кампании 2024 года. Это сделало его крупнейшим донором внепартийных расходов в США за прошлый год.

24 октября стало известно, что Пентагон принял анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов от донора для выплаты зарплат американским военным во время шатдауна. Чиновники не уточнили имя благотворителя.

Президент Дональд Трамп подтвердил пожертвование, назвав донора «другом», который предложил деньги из патриотических соображений. Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что Министерство обороны приняло деньги «на основании своих общих полномочий по принятию подарков». Министерство отказалось отвечать на вопрос о том, является ли донор гражданином США или иностранцем.

В США 1 октября впервые за семь лет наступил правительственный шатдаун — федеральные учреждения остановили работу после того, как Конгресс и Белый дом не смогли договориться о финансировании. Сотни тысяч госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск, часть социальных программ заморожена, а деятельность ряда ведомств парализована.