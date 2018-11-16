Тереза Мэй пообещала "довести Brexit до конца"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается "довести до конца" выход Великобритании из состава Европейского союза.

До завершения этого процесса Мэй останется работать в правительстве, передает Интерфакс.

"Я доведу это дело до конца. Я буду выполнять свою работу, добиваясь наилучшего соглашения для Великобритании", - заявила премьер.

Мэй также отметила, что быть руководителем страны означает "нести серьезную ответственность".

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Напомним, что 14 ноября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit после "бурных" прений.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, "если не произойдет ничего чрезвычайного".

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен лишь один раз, однако пока неизвестно, какова может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.