Британский кабмин поддержал проект соглашения по Brexit - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit после "бурных" прений.

Как передает BBC, во время краткого выступления перед СМИ Мэй заявила, что "проект соглашения о выходе [из Европейского Союза] был лучшим, о котором можно было бы договориться".

"Коллективное решение кабинета заключается в том, что правительство должно поддержать проект соглашения", - заявила Мэй.

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Напомним, во время референдума в 2016 году за выход Великобритании из Европейского союза высказался 51,9% избирателей, за продолжение членства в ЕС выступили 48,1% избирателей. Однако, процент поддержки выхода из ЕС был неравномерным по всей территории Великобритании. Так, в Шотландии большинство населения проголосовало против Brexit.

1 февраля 2017 года депутаты парламента Великобритании поддержали законопроект, который позволил Лондону начать процедуру выхода страны из Евросоюза.