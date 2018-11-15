Планируется, что окончательно Великобритания выйдет из ЕС в марте 2019 года

Министр Шотландии по конституционным отношениям Майкл Рассел заявил, что соглашение по выходу Великобритании из ЕС неприемлемо.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Brexit – это не лучшее будущее – это шаг назад в воображаемое прошлое. Мы должны признать, что эта сделка неприемлема для Шотландии и ее граждан, и поэтому она не может быть поддержана этим правительством. Эта сделка является неизбежным результатом серии самоналоженных драконовских красных линий. Сейчас она, по сути, мертва", - сказал он.

Рассел добавил, что нужно найти способ совместной работы и обеспечить, чтобы страна не потерпела неудачу в результате "катастрофического Brexit".

Ранее сообщалось, что кабинет министров Великобритании поддержал проект соглашения по Brexit после "бурных" дебатов.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен лишь один раз, однако пока неизвестно, какова может быть его максимальная продолжительность.