Туск назвал дату принятия окончательного соглашения по Brexit

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, "если не произойдет ничего чрезвычайного".

Туск и глава переговорной группы по Brexit от Еврокомиссии Мишель Барнье отметили, что ЕС и Великобритания достигли договоренности о "справедливом, сбалансированном и упорядоченном выходе страны из состава Содружества", сообщает Радио Свобода.

Теперь же путь открыт для созыва специального саммита ЕС, где должно быть подписано политическое соглашение относительно будущих отношений между двумя сторонами.

Туск убежден, что теперь "ЕС, проводя переговоры с официальным Лондоном, достиг две цели: обеспечил как можно меньшие потери содружества от выхода Британии из ее состава и получил гарантии защиты жизненно важных интересов и принципов всех 27 членов ЕС".

"Политическое соглашение между ЕС и Британией сейчас будут анализировать все страны-члены, и до конца недели дипломаты от этих государств должны выразить свои комментарии. В то же время Еврокомиссия и министры ЕС подготовят политическое заявление относительно будущих отношений двух сторон. К следующему четвергу 27 стран-членов должны предоставить заявлении свою поддержку", - добавил он.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Великобритании поддержал проект соглашения по Brexit после "бурных" дебатов.

Во время референдума в 2016 году за выход Великобритании из состава Европейского союза высказались 51,9% избирателей, за продолжение членства в ЕС выступили 48,1% избирателей. Однако, процент поддержки выхода из ЕС был неравномерным по всей территории Великобритании. Так, в Шотландии большинство населения проголосовало против Brexit.