Во Франции задержали двух членов экипажа танкера российского теневого флота

Двух членов экипажа танкера теневого флота РФ задержали после остановки судна во Франции

Во Франции правоохранители задержали двух членов экипажа танкера, который считают частью российского теневого флота , в рамках государственного расследования.

Об этом сообщил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню в четверг, 2 октября.

Сейчас судно стоит возле французского порта Сен-Назер. Членов его экипажа задержали по решению прокурора Бреста.

1 октября агентство AFP писало, что 27 сентября французские ВМС остановили и взяли под контроль танкер Boracay, принадлежащий к теневому флоту России и находящийся под санкциями ЕС и Британии. Судно под флагом Бенина находилось в водах вблизи Дании в период с 22 по 25 сентября, когда над аэропортами и военными объектами страны фиксировали неизвестные дроны.

Прокурор французского города Брест сообщил, что страна начала расследование в отношении судна после того, как экипаж не предоставил доказательств национальности танкера и не выполнил приказы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне используют танкеры для управления и запуска дронов против европейских стран.