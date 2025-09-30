«Под санкциями Великобритании и ЕС». Власти Франции задержали нефтяной танкер Boracay из теневого флота РФ

Великобритания и ЕС ввели отдельные санкции против танкера Boracay, перевозящего сырую нефть, в октябре 2024 года и в феврале 2025-го, пишет Reuters. (Фото: https://maritimeoptima.com/)

Представители военно-морского флота Франции 30 сентября заявили, что власти страны расследуют возможное нарушение правил нефтяным танкером Boracay, который подозревают в принадлежности к российскому теневому флоту.

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Судно включено в список санкций Великобритании и Европейского союза против России. В начале этого года оно было задержано эстонскими властями за плавание без действительного флага страны. Танкеры теневого флота, как правило, имеют непрозрачную структуру собственности и страхования и часто старше 20 лет», — пишет издание.

Согласно данным MarineTraffic, данный танкер с сырой нефтью на борту покинул российский порт Приморск 20 сентября. Он прошел через Балтийское море и вблизи Дании, прежде чем войти в Северное море и пройти на запад через пролив Ла-Манш.

Также известно, что танкер находится под санкциями Великобритании и Евросоюза против России. В начале 2025 года его задерживали в Эстонии — в то время судно называлось Kiwala. Тогда эстонские ВМС обнаружили 40 недостатков, в частности перемещение без действительного флага страны. После того как судно устранило эти нарушения, эстонские власти его отпустили.

Прокурор французского города Брест сообщил в комментарии Reuters, что расследование начали после того, как экипаж не предоставил доказательств национальности судна и не выполнил приказы.

Кроме того, данные отслеживания судов показывают, что танкер Boracay, построенный в 2007 году, находился под сопровождением французского военного корабля — после того, как он обогнул северо-западный берег Франции, а затем изменил курс и направился на восток к французскому побережью. Сейчас судно бросило якорь вблизи французского порта Сен-Назер.

Великобритания и ЕС ввели отдельные санкции против танкера, перевозящего сырую нефть, в октябре 2024 года и в феврале 2025-го. ЕС заявил, что судно было связано с транспортировкой российской сырой нефти и нефтепродуктов, «практикуя при этом незаконную и высокорисковую судоходную практику», сообщили в Reuters.

Ранее сообщалось, что 11 декабря 2024 года послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций, которые, в частности, ограничивают деятельность судов третьих государств, поддерживающих войну России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «теневой флот» танкеров, который использует страна-агрессор РФ для обхода санкций, является одной из самых больших угроз для экологии и одним из крупных источников финансирования развязанной Россией войны против Украины.

6 января 2025 года агентство Reuters писало, что администрация президента США Джо Байдена планирует ввести дополнительные санкции против страны-агрессора РФ из-за развязанной ею войны против Украины — путем принятия мер против танкеров, перевозящих российскую нефть.

29 сентября агентство Bloomberg сообщило, что власти Китая ограничивают доступ теневого флота к одному из своих крупнейших нефтяных терминалов в порту Циндао.

Под запрет попадут суда возрастом 31 год и старше, а также танкеры, которые изменили свои регистрационные данные в Международной морской организации или имеют недействительные сертификаты, сообщило издание.