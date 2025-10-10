Сын Пескова якобы воевал в Вагнере, а на самом деле отдыхал на Мальдивах (Фото: ndchoulz/ Instagram)

Сын пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова, Николай Песков (также известный как Николай Чоулз) утверждал, что служит в частной военной компании Вагнер, в то время как на самом деле отдыхал на Мальдивах.

Об этом говорится в расследовании Митлы.

По данным пограничной службы, 31 января 2023 года Николай Песков улетел на Мальдивы, где провел три недели, а в сентябре того же года снова отдыхал на «райских островах».

Во время полномасштабной войны России против Украины он также посещал Турцию и ОАЭ.

Придя в военкомат Николай заявлял, что якобы служил в составе ЧВК Вагнер, которая воевала против Украины, и получил медаль «За отвагу».

Он утверждал, что во время телефонного розыгрыша российского журналиста Дмитрия Низовцева в сентябре 2022 года уже готовился к службе в Вагнере и на фронте находился «чуть меньше полугода».

В интервью российскому пропагандисту Александру Симонову главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявлял, что Песков якобы пришел к нему и попросил «забрать его [сына] простым артиллеристом».

По версии Пригожина, сын Пескова, который «часть жизни прожил в Америке или в Англии», якобы «отработал по колено в грязи и г***е на [РСЗО] Ураган».