Песков прокомментировал заявления Пригожина о том, что его сын был боевиком ЧВК Вагнера 24 апреля, 13:03 Спикер Путина Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

В понедельник, 24 апреля пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что его сын Николай Песков был боевиком ЧВК.

Об этом сообщает РБК.

По словам Пескова, его сын «отслужил в вооруженных силах в свое время» и «сейчас он принял такое решение».

Спикер диктатора утверждает, что его сын «действительно принимал участие» в войне.

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«Дальше я бы не хотел говорить», — сказал он.

Главарь ЧВК Вагнера, олигарх Евгений Пригожин утверждает, что сын пресс-секретаря российского диктатора Николай Песков был наемником.

В интервью российскому пропагандисту и «военкору» Александру Симонову Пригожин заявил, что Песков якобы пришел к нему и попросил «забрать его [сына] простым артиллеристом».

По версии Пригожина, сын Пескова, который «часть жизни прожил в Америке или в Англии», якобы «отработал по колено в грязи и г***е на [РСЗО] Урагане».