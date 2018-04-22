Супермаркеты в Германии начали продавать бургеры с червями

Сеть супермаркетов Rewe в немецком городе Ахен начала продавать бургеры с котлетой из личинок жуков, сообщает The Guardian.

Личинок для Insekten Burger выращивают в Нидерландах. Благодаря высокому содержанию белка они могут быть альтернативой мясу.

Помимо котлеты из червей в бургере также есть листья салата, лук и помидоры.

"Все достаточно просто. Нужно сделать эстетичный продукт, который привлекательно выглядит и в нем не видно никаких насекомых", - говорит Барис Эцел, основатель компании Bugfoundation, продающей бургеры.

Отметим, что с 2013 года себестоимость бургера с котлетой из выращенного в лаборатории мяса снизилась с 300 тысяч долларов до 10 долларов.