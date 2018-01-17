Суд решил оставить Манафорта под домашним арестом

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Судья также сообщила, что вероятнее всего процесс по делу Манафорта будет перенесен на осень 2018 года

Судья также сообщила, что вероятнее всего процесс по делу Манафорта будет перенесен на осень 2018 года

Федеральный суд постановил оставить в силе домашний арест бывшего политтехнолога Партии регионов и экс-главу предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Также суд принял решение выдать ордер на освобождение из-под домашнего ареста бизнес-партнера Манафорта Ричарда Гейтса, передает Голос Америки.

Судья также сообщил, что судебный процесс скорее всего будет перенесен с весны на осень, так как стороны процесса не успеют ознакомиться со всеми материалами дела.

Напомним, 12 декабря Манафорту запретили общаться с журналистами.

30 октября американские власти предъявили Манафорту обвинения сразу по 12 статьям. В частности, среди них фигурирует "заговор против интересов государства". Часть обвинений основывается на его сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Позже в отношении Манафорта и его соратника Рика Гейтса суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Президент США Дональд Трамп заявил, что все обвинения правоохранительных органов против Манафорта не имеют никакого отношения к периоду работы последнего во главе штаба республиканцев.

Согласно имеющейся информации, Манафорт в течение последних десяти лет получил от приближенного к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаски около $60 млн. Это сотрудничество началось в 2007 году, когда они представляли российские интересы в Грузии.

Кроме того, с 2012 по 2014 год Манафорт был консультантом Партии регионов экс-президента Украины Виктора Януковича, за что, по данным СМИ, он получал теневые выплаты.

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