Суд решил оставить Манафорта под домашним арестом

Судья также сообщила, что вероятнее всего процесс по делу Манафорта будет перенесен на осень 2018 года

Федеральный суд постановил оставить в силе домашний арест бывшего политтехнолога Партии регионов и экс-главу предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Также суд принял решение выдать ордер на освобождение из-под домашнего ареста бизнес-партнера Манафорта Ричарда Гейтса, передает Голос Америки.

Судья также сообщил, что судебный процесс скорее всего будет перенесен с весны на осень, так как стороны процесса не успеют ознакомиться со всеми материалами дела.

Напомним, 12 декабря Манафорту запретили общаться с журналистами.

30 октября американские власти предъявили Манафорту обвинения сразу по 12 статьям. В частности, среди них фигурирует "заговор против интересов государства". Часть обвинений основывается на его сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Позже в отношении Манафорта и его соратника Рика Гейтса суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Президент США Дональд Трамп заявил, что все обвинения правоохранительных органов против Манафорта не имеют никакого отношения к периоду работы последнего во главе штаба республиканцев.

Согласно имеющейся информации, Манафорт в течение последних десяти лет получил от приближенного к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаски около $60 млн. Это сотрудничество началось в 2007 году, когда они представляли российские интересы в Грузии.

Кроме того, с 2012 по 2014 год Манафорт был консультантом Партии регионов экс-президента Украины Виктора Януковича, за что, по данным СМИ, он получал теневые выплаты.