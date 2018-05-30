Стрелок из Льежа за день до теракта убил еще одного человека

Перед стрельбой, устроенной во вторник в Льеже, преступник убил человека

Стрелок из бельгийского города Льеж, который совершил нападение на полицейских, за день до теракта совершил еще одно убийство.

Об этом в эфире телеканала RTL сообщил министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон.

По его словам, за несколько часов до перестрелки в коммуне Марш-ан-Фаменн было найдено тело 30-летнего Микаэля Вильме, который был знаком с 36-летний Бенжамэном Эрманом, совершившим теракт в Льеже.

Вильме был убит молотком, а орудие убийства найдено в автомобиле Эрмана в Льеже.

Напомним, 29 мая в бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина застрелил трех человек – двух женщин-полицейских и водителя. Преступника ликвидировали, перед смертью он якобы кричал Аллах акбар.

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По данным бельгийских СМИ, злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний Бенджамин Эрман.

Власти Бельгии квалифицировали расстрел двух полицейских и гражданского лица как теракт.