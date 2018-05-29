Расстрел полицейских в Льеже квалифицирован как теракт – прокуратура Бельгии

Власти Бельгии квалифицировали расстрел двух полицейских и гражданского лица в Льеже как теракт, сообщает CNN.
Об этом заявил представитель бельгийской прокуратуры Филипп Дулье.
По словам Дулье, злоумышленник подошел к полицейским сзади и ударил их ножом, после чего завладел служебным оружием.
После расстрела полицейских террорист открыл огонь по припаркованному автомобилю, смертельно ранив водителя.
Далее злоумышленник укрылся в местной средней школе, где захватил в заложники женщину. Во время спецоперации полиции он был ликвидирован.
По данным бельгийских СМИ, злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний Бенджамин Эрман.
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