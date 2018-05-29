Расстрел полицейских в Льеже квалифицирован как теракт – прокуратура Бельгии

Власти Бельгии квалифицировали расстрел двух полицейских и гражданского лица в Льеже как теракт, сообщает CNN.

Об этом заявил представитель бельгийской прокуратуры Филипп Дулье.

По словам Дулье, злоумышленник подошел к полицейским сзади и ударил их ножом, после чего завладел служебным оружием.

После расстрела полицейских террорист открыл огонь по припаркованному автомобилю, смертельно ранив водителя.

Далее злоумышленник укрылся в местной средней школе, где захватил в заложники женщину. Во время спецоперации полиции он был ликвидирован.

По данным бельгийских СМИ, злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний Бенджамин Эрман.