29 мая 2018, вторник

Расстрел полицейских в Льеже квалифицирован как теракт – прокуратура Бельгии

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Злоумышленник завладел служебным оружием полицейских

Злоумышленник завладел служебным оружием полицейских

Власти Бельгии квалифицировали расстрел двух полицейских и гражданского лица в Льеже как теракт, сообщает CNN.

Об этом заявил представитель бельгийской прокуратуры Филипп Дулье.

По словам Дулье, злоумышленник подошел к полицейским сзади и ударил их ножом, после чего завладел служебным оружием.

После расстрела полицейских террорист открыл огонь по припаркованному автомобилю, смертельно ранив водителя.

Далее злоумышленник укрылся в местной средней школе, где захватил в заложники женщину. Во время спецоперации полиции он был ликвидирован. 

По данным бельгийских СМИ, злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний Бенджамин Эрман.

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