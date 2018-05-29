В Бельгии неизвестный застрелил двух полицейских - СМИ

Правоохранители погибли во время спецоперации в Льеже

В Бельгии неизвестный застрелил двух полицейских и случайного прохожего, сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ.

Перестрелка, во время которой погибли двое правоохранителей и прохожий, произошла в Льеже, во вторник, 29 мая.

По официальным данным полиции, злоумышленник захватил заложницу, но был ликвидирован правоохранителями во время спецоперации. Информации о состоянии женщины в данный момент нет.