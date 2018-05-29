В Бельгии неизвестный застрелил двух полицейских - СМИ

В Бельгии неизвестный застрелил двух полицейских и случайного прохожего, сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ.
Перестрелка, во время которой погибли двое правоохранителей и прохожий, произошла в Льеже, во вторник, 29 мая.
По официальным данным полиции, злоумышленник захватил заложницу, но был ликвидирован правоохранителями во время спецоперации. Информации о состоянии женщины в данный момент нет.
Deuxième convoi d’ambulance qui quitte la zone. La situation a l’air d’être terminée. Moins d’effervescence sur le boulevard, les policiers sont moins sur les nerfs pic.twitter.com/sexjKmfkuG— Victor ⌬ (@VICTORJ_FR) 29 мая 2018 г.
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