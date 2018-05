Перестрелка с полицией в Бельгии: опубликованы видео с места ликвидации стрелка

В Сети появились первые видео из бельгийского города Льеже, где во вторник, 29 мая, неизвестный застрелил двух полицейских и прохожего.

Они были опубликованы случайными очевидцами событий.

В частности, одно из видео было снято непосредственно после перестрелки возле кафе.

На нем видны тела людей, однако, кому именно они принадлежат, не известно.

#BELGIUM ATTACK:

- 4 dead in total

- Multiple people injured

- Gunman opened fire at a Café in central #Liége, Belgium

- Tried to take hostages

- At least two police officers killed

- At least one civilian killed

- Gunman neutralized pic.twitter.com/unMHRK9TbA — EHA News (@eha_news) 29 мая 2018 г.

Retweeted ProActive Patriots (@ActivePatriots):



The sound of gunfire in Belgium as a man reportedly screaming Allahu Akbar is shot dead by police after killing 2 officers & a member of the public



pic.twitter.com/U6Ct9LDall — damian baker (@damo_baker1) 29 мая 2018 г.

#BREAKING Gunman kills two police officers in eastern #Belgium and takes a woman hostage. Several gunshots can be heard on this eyewitness video. Update on @cbsaustin at 5 am. pic.twitter.com/EptZqi9Bxj — Lindsay Liepman (@LindsayLiepman) 29 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что в Бельгии неизвестный застрелил двух полицейских и прохожего.