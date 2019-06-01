Стрельбу в Вирджинии будет расследовать ФБР Вчера, 23:34 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jonathan Drake Стрельба произошла возле правительственного муниципального центра REUTERS/Jonathan Drake

ФБР займется расследованием стрельбы, которая произошла в правительственном муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния.

Об этом сообщает ТСН.

Также сообщается, что работник коммунальных служб, который открыл огонь, приобрел оружие легально.

Данная трагедия стала 150 случаем стрельбы в США с начала года.

Напомним, 31 мая мужчина открыл стрельбу в правительственном муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич. В результате стрельбы погибло 12 человек.

Стрелок был работником коммунальных служб и погиб во время перестрелки с полицией.

По данным местных властей, его звали Двэйн Крэдок.