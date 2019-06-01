Стрельбу в Вирджинии будет расследовать ФБР
ФБР займется расследованием стрельбы, которая произошла в правительственном муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния.
Об этом сообщает ТСН.
Также сообщается, что работник коммунальных служб, который открыл огонь, приобрел оружие легально.
Данная трагедия стала 150 случаем стрельбы в США с начала года.
В Бразилии в результате стрельбы в баре погибло 11 человек
Напомним, 31 мая мужчина открыл стрельбу в правительственном муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич. В результате стрельбы погибло 12 человек.
Стрелок был работником коммунальных служб и погиб во время перестрелки с полицией.
По данным местных властей, его звали Двэйн Крэдок.