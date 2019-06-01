11 человек погибли в результате стрельбы в штате Вирджиния Вчера, 02:00 Цей матеріал також доступний українською Fred Guttenberg/Twitter Стрельба произошла в муниципальном центре Вирджиния-Бич Fred Guttenberg/Twitter

Не менее 11 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в правительственном муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния.

Стрелок также был ликвидирован, передает CNN.

Также сообщается, что шесть человек были госпитализированы. Часть из них — в тяжелом состоянии.

К расследованию дела подключено также ФБР.

В здании, где произошла стрельба, находилось городское управление строительства и департамент коммунальных и общественных работ.

