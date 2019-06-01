Возросло число погибших во время стрельбы в Вирджинии
Одна из пострадавших во время стрельбы в муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, умерла по дороге в госпиталь.
Об этом сообщает CNN.
Таким образом, число погибших составляет 12 человек, включая стрелка.
Напомним, неизвестный открыл стрельбу в правительственном муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич.
Стрелок был работником коммунальных служб и погиб во время перестрелки с полицией.
По данным местных властей, его звали Двэйн Крэдок.