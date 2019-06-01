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Возросло число погибших во время стрельбы в Вирджинии

Вчера, 06:37
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Возросло число погибших во время стрельбы в Вирджинии - фото

WAVY-TV/NBC/via REUTERS

Одна из пострадавших во время стрельбы в муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, умерла по дороге в госпиталь.

Об этом сообщает CNN.

Таким образом, число погибших составляет 12 человек, включая стрелка.

Напомним, неизвестный открыл стрельбу в правительственном муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич.

Стрелок был работником коммунальных служб и погиб во время перестрелки с полицией.

По данным местных властей, его звали Двэйн Крэдок.

Теги:   Пулевая стрельба Вирджиния США

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