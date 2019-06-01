Стали известны подробности о стрелке в Вирджинии
Полиция Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, сообщает, что человек, открывший стрельбу в Муниципалитете, погиб во время перестрелки с полицией.
Об этом сообщает CNN.
Также стало известно, что стрелок был работником коммунальных служб и использовал ружье и полуавтоматическое оружие.
Напомним, что не менее 11 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в правительственном муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич.
Также сообщается, что шесть человек были госпитализированы.