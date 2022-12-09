США ввели санкции против ЦИК РФ, сотрудников Кремля и оккупанта, который жестоко пытал украинского пленного 9 декабря, 18:14 США расширили санкции против России (Фото:Al Drago/Reuters)

США в пятницу, 9 декабря, ввели санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к нарушению прав человека и коррупции в девяти странах, в том числе в государстве-агрессоре России.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов США, в России под ограничения попали:



сотрудники администрации российского диктатора Олег Нестеров и Евгений Ким , который планировали создание и курировали фильтрационные лагеря на захваченной российскими оккупантами украинской территории, в частности, в Мангуше;

и , который планировали создание и курировали фильтрационные лагеря на захваченной российскими оккупантами украинской территории, в частности, в Мангуше; сотрудничавшая с фейковым « МВД» «ДНР» россиянка Марина Середа , которая помогала руководить фильтрационными лагерями на оккупированных территориях в Донецкой области, и боевик псевдореспублики Алексей Муратов , который координировал фильтрацию с марионеткой Кремля Денисом Пушилиным;

МВД» «ДНР» россиянка , которая помогала руководить фильтрационными лагерями на оккупированных территориях в Донецкой области, и боевик псевдореспублики , который координировал фильтрацию с марионеткой Кремля Денисом Пушилиным; россияне Людмила Зайцева и Очур-Суге Монгуш , причастные к нарушениям прав человека в Украине, — Зайцева занималась похищением и депортацией украинских детей, а Монгуш применял пытки ;

и , причастные к нарушениям прав человека в Украине, — Зайцева занималась похищением и депортацией украинских детей, а ; Центральная избирательная комиссия РФ, ее председательница Элла Памфилова и еще 14 членов — за организацию фейковых « референдумов» на захваченных украинских территориях.

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Ранее 9 декабря Великобритания ввела новые санкции против представителей РФ и Ирана за коррупцию, нарушение прав человека и сексуальное насилие. В список попали пять представителей российских силовых структур.