США ввели санкции против ЦИК РФ, сотрудников Кремля и оккупанта, который жестоко пытал украинского пленного
США расширили санкции против России (Фото:Al Drago/Reuters)
США в пятницу, 9 декабря, ввели санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к нарушению прав человека и коррупции в девяти странах, в том числе в государстве-агрессоре России.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов США, в России под ограничения попали:
- сотрудники администрации российского диктатора Олег Нестеров и Евгений Ким, который планировали создание и курировали фильтрационные лагеря на захваченной российскими оккупантами украинской территории, в частности, в Мангуше;
- сотрудничавшая с фейковым «МВД» «ДНР» россиянка Марина Середа, которая помогала руководить фильтрационными лагерями на оккупированных территориях в Донецкой области, и боевик псевдореспублики Алексей Муратов, который координировал фильтрацию с марионеткой Кремля Денисом Пушилиным;
- россияне Людмила Зайцева и Очур-Суге Монгуш, причастные к нарушениям прав человека в Украине, — Зайцева занималась похищением и депортацией украинских детей, а Монгуш применял пытки;
- Центральная избирательная комиссия РФ, ее председательница Элла Памфилова и еще 14 членов — за организацию фейковых «референдумов» на захваченных украинских территориях.
Ранее 9 декабря Великобритания ввела новые санкции против представителей РФ и Ирана за коррупцию, нарушение прав человека и сексуальное насилие. В список попали пять представителей российских силовых структур.