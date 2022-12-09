США ввели санкции против ЦИК РФ, сотрудников Кремля и оккупанта, который жестоко пытал украинского пленного

9 декабря, 18:14
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США расширили санкции против России (Фото:Al Drago/Reuters)

США расширили санкции против России (Фото:Al Drago/Reuters)

США в пятницу, 9 декабря, ввели санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к нарушению прав человека и коррупции в девяти странах, в том числе в государстве-агрессоре России.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов США, в России под ограничения попали:

  • сотрудники администрации российского диктатора Олег Нестеров и Евгений Ким, который планировали создание и курировали фильтрационные лагеря на захваченной российскими оккупантами украинской территории, в частности, в Мангуше;
  • сотрудничавшая с фейковым «МВД» «ДНР» россиянка Марина Середа, которая помогала руководить фильтрационными лагерями на оккупированных территориях в Донецкой области, и боевик псевдореспублики Алексей Муратов, который координировал фильтрацию с марионеткой Кремля Денисом Пушилиным;
  • россияне Людмила Зайцева и Очур-Суге Монгуш, причастные к нарушениям прав человека в Украине, — Зайцева занималась похищением и депортацией украинских детей, а Монгуш применял пытки;
  • Центральная избирательная комиссия РФ, ее председательница Элла Памфилова и еще 14 членов — за организацию фейковых «референдумов» на захваченных украинских территориях.

Видео дня

Ранее 9 декабря Великобритания ввела новые санкции против представителей РФ и Ирана за коррупцию, нарушение прав человека и сексуальное насилие. В список попали пять представителей российских силовых структур.

https://www.youtube.com/embed/haZZkKjXJiI
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Права человека Санкции против России Санкции США ЛДНР Псевдореферендум ЦИК РФ Военные преступления РФ ОРДЛО депортация Война России против Украины

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