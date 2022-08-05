Журналисты Bellingcat установили личность оккупанта, который жестоко пытал украинского пленного на видео

5 августа, 21:09
По информации журналистов The Insider, оккупант в шляпе на видео с пытками военнопленного защитника Украины, — тувинец Очур-Суге Монгуш (Фото:скриншот видео RT via The Insider)

По информации журналистов The Insider, оккупант в шляпе на видео с пытками военнопленного защитника Украины, — тувинец Очур-Суге Монгуш (Фото:скриншот видео RT via The Insider)

Журналисты-расследователи установили личность российского оккупанта, который жестоко пытал украинского военнопленного на видео, распространившемся в пророссийских соцсетях.

В расследовании The Insider, проведенном совместно с Bellingcat и опубликованном в пятницу, 5 августа, сказано, что садист в шляпе и с характерным браслетом на видео — уроженец Тувы Очур-Суге Монгуш 1993 года рождения из батальона Ахмат. Журналисты нашли несколько других видео с человеком в такой же шляпе и с таким же браслетом, а также с другими аналогичными деталями, снятых на территории завода Азот в Северодонецке и в районе реки Донец к западу от Лисичанска.

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The Insider поговорил с Монгушем, который отрицал свою вину и утверждал, что видео с его участием «смонтировано», но запутался в показаниях и фактически помог авторам материала подтвердить, что на видео именно он. Так, оккупант признал, что появляется на видео с территории завода Азот, а расследователи до этого установили, что это тот же человек, что и с видео с пытками.

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Журналисты Bellingcat заявили, что им известна личность человека в шляпе, но что они не публикуют его фото и имя, поскольку «лицо предполагаемого преступника невозможно четко рассмотреть на видео, несмотря на множество общих черт». Bellingcat удалось установить, что видео снято на территории санатория Приволье в Луганской области.

Офис генпрокурора открыл уголовное производство после публикации видео с пытками и убийством российскими военными пленного украинца, а в ООН заявили, что «потрясены». Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя видео, назвал Россию «страной людоедов».

https://www.youtube.com/embed/CWVq-JQB0YQ
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Пытки Военнопленные Военные преступления Bellingcat Военные преступления РФ Расследование Война России против Украины

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