За использование иранских дронов в Украине. Сегодня США введут новые санкции против России — WSJ 9 декабря, 09:49 Администрация Байдена готовит новые санкции против РФ (Фото:Al Drago/Reuters)

В пятницу, 9 декабря, США планируют ввести новые санкции против России, которые будут направлены против использования войсками РФ в Украине дронов-камикадзе иранского производства, пишет WSJ со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, администрация президента США хочет нанести санкционный удар по нескольким предприятиям российской оборонной промышленности, которые связаны с передачей иранских военных беспилотников. Их войска РФ используют для ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

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Этими санкциями Вашингтон стремится сорвать развертывание оружия, которое терроризирует мирное население Украины и производится в рамках программы вооружений Тегерана, находящейся под санкциями США.

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Также подготовлены санкции против Центральной избирательной комиссии России, которая руководит системой выборов, обеспечившей контроль российского диктатора Владимира Путина над многомилионной страной почти на четверть века.

Ряд санкций будут введены за нарушение прав человека Россией в Украине. Они затронут и российских чиновников, ответственных за создание фильтрационных лагерей для украинцев на захваченных российскими оккупантами территориях Украины.

По утверждениям международных правозащитных организаций, таких как Human Rights Watch, российские военные пытали украинских граждан и совершали другие военные преступления.

Основная часть американских санкций будет введена в соответствии с глобальным законом Магнитского. Вашингтон использует эти полномочия для санкций в отношении высокопоставленных правительственных и военных чиновников, обвиняемых в нарушении прав человека и коррупции. Их цель — привлечь нарушителей к ответственности и сдержать других.

Такие санкции предусматривают замораживание любых активов, находящихся под юрисдикцией США, запрет на поездки в США и запрет на деловые отношения с ними. Для правительственных и деловых чиновников эти меры могут осложнить их международные поездки и финансирование. Ограничивая доступ компаний к крупнейшим мировым рынкам, санкции могут подорвать их деятельность, а в некоторых случаях привести к их ликвидации.

Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников, и с начала октября применяет против Украины три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов этого типа у Тегерана.

Ранее американские СМИ сообщали, что власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

В украинской разведке считают, что Иран согласился передать России тысячу единиц военной техники, но речь, по их даннным, идет не только о ракетах, а и о иранских дронах.