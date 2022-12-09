За пытки и участие в войне против Украины. Британия ввела санкции против пяти представителей силовых структур РФ 9 декабря, 13:00 Британия расширила санкционный список, добавив в него еще пятерых россиян (Фото:Aleks Marinkovic/Unsplash)

В пятницу, 9 декабря, Великобритания ввела новые санкции против представителей РФ и Ирана за коррупцию, нарушение прав человека и сексуальное насилие. В список попали пять представителей российских силовых структур.

О расширении санкционного списка объявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, говорится на сайте британского правительства.

Под санкции попал российский полковник Рамиль Ибатуллин, командир 90-й танковой дивизии, которая принимала участие во вторжении России в Украину.

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Также ограничения распространяются на Андрея Тишенина, сотрудника ФСБ России в Крыму, и старшего оперуполномоченного Артура Шамбазова. В 2015 году они пытали украинца Александра Костенко. Санкции против них введены за нарушение прав человека.

Под санкциями оказались майор юстиции Валентин Опарин и руководитель отдела прокуратуры Ростовской области Олег Ткаченко. Их внесли в список за то, что они препятствовали рассмотрению жалоб о пытках и применяли насилие.

Британия также расширила санкции против Ирана. В этот список попали десять чиновников из судебной и правоохранительной системы. Шесть из них ответственны за преследование протестующих и вынесение приговоров о смертной казни.

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С начала полномасштабного вторжения России Британия вводит санкции против представителей РФ. В конце сентября страна ввела санкции против участников подготовки псевдореферендумов, которые российские оккупанты организовали на временно захваченных территориях Украины в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Британию.