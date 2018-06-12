США решили укрепить границу с Канадой

Граница будет усилена в связи с введением пошлин на канадскую сталь и аллюминий

Министерство внутренней безопасности США опубликовало стратегию, согласно которой собирается усилить охрану границы с Канадой.

В частности, обновленная стратегия подразумевает усиление защиты границы с Канадой "от террористических угроз, облегчению потока законной трансграничной торговли и поездок и укреплению защиты критически важной инфраструктуры".

США собираются совершить данный проект совместно с представителями Канады.

Одной из причин усиления границы стали пошлины, которые, в том числе, распространяются на кандаскую сталь и алюминий.

Напомним, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции саммита G7 назвал пошлины, которые США ввели на ввоз алюминия и стали, "карательными и неприемлемыми", подчеркнув, что президента США Дональда Трампа ждет жесткий ответ на его "нечестные" действия.

Трамп назвал слова Трюдо ложью и отказался от подписания итогового коммюнике.

Позже глава Нацсовета по торговле при Белом доме Питер Наварро раскритиковал позицию Трюдо. Он заявил, что для любого зарубежного лидера, который ведет недобросовестную дипломатию с президентом Трампом и потом пытается ударить его ножом в спину, есть "особое место в аду".

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