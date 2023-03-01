В Европу из США прибыл «самолет судного дня» 1 марта, 09:56 Американский военный стратегический самолет E-6B Mercury (Фото:Airwolfhound/Wikipedia)

В Исландии во вторник, 28 февраля, приземлился самолет E-6B Mercury, который имеет статус «воздушного командного пункта» Стратегического командования ВС США.

Об этом сообщила пресс-служба командования.

«Самолёт Вооруженных сил США E-6B Mercury, назначенный Стратегическим командованием Соединенных Штатов Wing One, недавно прибыл в Исландию во время выполнения операций в зоне ответственности Европейского командования. Экипаж встретился с послом США в Исландии Керрин Патман и другими дипломатическими и военными лидерами», — поделились американские военные.

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В командовании объяснили, что ВС США нередко проводит учения в Арктике с союзниками страны.

«Европейское командование Вооруженных сил США и его компоненты часто проводят обучение в Арктике вместе с союзниками и партнерами США, оттачивая способность быстро развертывать большие, надежные в бою силы», — отметила пресс-служба.

E-6B Mercury — это американский военный стратегический самолет управления и связи, а также воздушный командный пункт ВМС США. Его еще называют «самолетом судного дня».

Он предназначен для связи со стратегическими атомными ракетными крейсерами, являющимися носителями межконтинентальных баллистических ракет. Речь идет о подлодках класса Ohio.

На борту каждой субмарины может находиться до 24 ракет Trident II D5, способных нести ядерные боеголовки.

E-6B Mercury является модификацией пассажирского лайнера Boeing 707−320. Он может развивать скорость 981 км/ч по крейсерской скорости 842 км/ч и способен подниматься на высоту до 12,8 км. Практическая дальность составляет — 11 760 км.

В августе на авиабазе в Ласке представители польских и американских ВВС представили расширенную группировку истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Всего в Польше базируется 12 Raptor.