США перебросили в Польшу уже 12 истребителей F-22 Raptor 23 августа, 22:17 F-22 Raptor (Фото:Andy Dunaway via Wikipedia)

На авиабазе в Ласке представители польских и американских ВВС представили расширенную группировку истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Всего в Польше на сегодняшний день базируется 12 Raptor.

Об этом сообщает Defence24.

По словам командира 90-й эскадрильи ВВС США Майкла Кендалла, самолеты совершают полеты не каждый день, но F-22 регулярно появляются в европейском воздушном пространстве. Например, недавно они выполняли учебные полеты над Словакией, Эстонией и побережьем Балтийского моря. В настоящее время на базе в Ласке дислоцируется около 300 военных ВВС США.

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F-22 Raptor — американский истребитель, который производился компаниями Lockheed Martin и Boeing в 1997—2011 годах. Впервые он был применен в боевых действиях в 2014 году в Сирии. Всего их выпущено около 180 единиц.

Европейская публика сможет увидеть американские истребители в ходе международного авиашоу в Братиславе, Словакия, которое состоится уже в ближайшие выходные.

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