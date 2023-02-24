Россия или Китай? Каким будет главный приоритет США 24 февраля, 07:13 Эксклюзив NV

Успех России в Украине почти наверняка приведет к дальнейшей агрессии в Черном море, в Молдове и, что особенно тревожно, в странах Балтии

Значительная часть внешнеполитического истеблишмента Америки как в исполнительной, так и в законодательной ветвях власти, а также в сообществе политических аналитиков, поддерживает точку зрения «Китай на первом месте», которая выступает против приоритетного внимания войне в Украине и в более широком смысле — НАТО и Европе. Стратегии национальной безопасности и национальной обороны описывают Китай как «постоянную» угрозу, в то время как многие утверждают, что внешняя политика США и приоритеты национальной безопасности должны быть сосредоточены непосредственно на Индо-Тихоокеанском регионе, предоставив возможность нахлебникам-европейцам защищать себя самим.

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На это мышление отчасти повлиял поворот администрации Обамы в сторону Азии, резкая критика администрации Трампа в адрес НАТО и ЕС, а также бывшие чиновники администрации Обамы, ныне работающие в администрации Байдена. На самом деле, НАТО и Европа по-прежнему необходимы для процветания и безопасности США, в то время как успех в Украине неразрывно связан со стабильным международным порядком. Китай, безусловно, должен быть одним из главных приоритетов. Но трансатлантические отношения так же важны. Почему?