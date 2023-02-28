Командующие Воздушными силами Украины и США обсудили возможность поставок Киеву истребителей F-16 28 февраля, 14:16 Украина ведет переговоры о возможности поставок истребителей F-16 (Фото:John Torcasio/Unsplash)

Командующий Воздушными Силами ВС Украины Николай Олещук обсудил с командующим Воздушными силами США в Европе и Африке генералом Джеймсом Хеккером возможность поставок Киеву истребителей F-16.

Как сообщили в пресс-службе украинского оборонного ведомства, этот вопрос обсуждался в контексте усиления способностей системы противовоздушной обороны Украины.

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«Обсудили вопросы усиления способностей системы противовоздушной обороны Украины в контексте возможного предоставления Воздушным Силам Вооруженных Сил Украины многоцелевых самолетов F-16», — отметил Олещук.

Он также рассказал своему американскому коллеге о битве за украинское небо с начала полномасштабного вторжения РФ и текущей ситуации на фронте.

Был поднят вопрос и об усилении двустороннего сотрудничества по поставке военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что «пока что» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Украине, поскольку они не нужны сейчас.

На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что отправки истребителей не будет никогда, Байден сказал, что невозможно точно знать, что потребуется украинской обороне в будущем.

Владимир Зеленский неоднократно обращался к США и другим союзникам с просьбой предоставить Украине истребители.

Ранее Байден отклонил эту просьбу, заявив журналистам в конце января, что не будет посылать F-16 в Украину.

В то же время Зеленский и официальные лица США, включая госсекретаря Энтони Блинкена, заявили, что дискуссия открыта.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что «картина меняется» в зависимости от потребностей Украины.



Вопрос истребителей Байден и Зеленский обсуждали во время встречи в Киеве 20 февраля.

Не определились относительно истребителей и другие союзники Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будет передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при наличии коллективного решения Запада.

Великобритания стала первой и пока единственной страной, которая объявила, что будет учить украинских пилотов. В то же время, министр обороны Британии говорил, что британские истребители Typhoon будут поставлены Украине только после войны.

По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.